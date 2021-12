Karnevalisten trauern um Mitglied

Stedtfeld. Er war Gardetänzer und Büttenredner. Fritz Peterhänsel, Stedtfelder Karnevalist, ist gestorben.

Der Stedtfelder Carnevalverein (SCV) trauert um den Karnevalisten Friedrich (Fritz) Peterhänsel, der am 27. November im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Fritz Peterhänsel gehörte zu den Mitstreitern der ersten Stunde, die dem SCV in den ersten Jahren schon ihren Stempel aufdrückten. Seine kreativen Ideen waren stets gefragt. Flexibilität gehörte zu seinen großen Stärken. Er war es, der die erste Stedtfelder Garde ins Leben rief. Dabei war er nicht nur der Kommandeur, sondern auch ihr Trainer. Auch gesangliche Darbietungen gehörten zu seinem Repertoire.

Sein außergewöhnliches Talent stellte er immer mit seinen in Stedtfelder Platt gehaltenen Büttenreden unter Beweis. Ob als Duo oder Solo, Fritz Peterhänsel konnte die Zuhörer in seine Welt mitnehmen. Legendär waren seine Auftritte als „Doofe Nuss“, die immer für unzählige Lachsalven sorgten. In seiner Bütt von 1973, Stedtfeld war seit 1. September 1972 keine Sperrzone mehr, artikulierte er folgenden unvergessenen Satz: „Us alle Ecken kamen die Isenacher rusgekrochen, man meint am Stieg sei die Pest usgebrochen!“ Der SCV wird Fritz Peterhänsel als Vorreiter und Vordenker in steter Erinnerung behalten.