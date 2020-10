Kartausgarten in Eisenach: Gewächshäuser sollten wiederaufgebaut werden

Der Eisenacher Kartausgarten ist ein herzoglicher Garten, der aber nicht wie üblich um ein Schloss angelegt worden ist. Er habe eine Weile gebraucht, um zu erkennen, worin die Besonderheit des grünen Refugiums in der Südstadt besteht, sagte Gartenarchitekt und -historiker Daniel Rimbach, als er kürzlich im Ausschuss für Stadtentwicklung sein denkmalpflegerisches Konzept für die Anlage vorstellte.

Besonders sei die Verknüpfung mit einer Gärtnerei, einschließlich Gärtnerhaus, Gewächshäusern und Flächen, auf denen Pflanzen herangezogen und kultiviert worden sind. Rimbach überraschte dann auch mit der Aussage, dass die Gewächshäuser wieder aufgebaut werden sollten, wenn die Stadt die einstige Idee des botanischen Gartens wiederbeleben möchte. „Die Auflösung der Gewächshäuser und der Gärtnerei hat im Grunde die Anlage entwertet“, so das Fazit des Fachmanns aus Bad Liebenstein. Eine Möglichkeit zur Finanzierung eines solchen Vorhabens sieht er im Zusammenhang mit einer Landesgartenschau.

Der Zugang zum Kartausgarten von der Feodorapromenade muss laut Gartenarchitekt Daniel Rimbach dringend saniert werden. Foto: Birgit Schellbach

In Eisenach wird immer mal wieder darüber diskutiert, ob die Stadt eine Landesgartenschau ausrichten sollte. Aktuell untersucht ein Büro, welche Flächen dafür infrage kommen würden. „Die Planer analysieren kritisch. Es kann auch sein, dass dabei herauskommt, dass sich eine Bewerbung nicht lohnt“, sagte Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD) in besagtem Ausschuss.

Doch zurück zum Kartausgarten, dessen Pflegezustand nach Ansicht von Rimbach „recht gut ist“. Sollten die Gewächshäuser wiederaufgebaut werden, schlägt er eine Nutzung als Sommercafé oder grünes Klassenzimmer vor. Auch Veranstaltungen könnten dort stattfinden. Und wie in früheren Zeiten könnten die Kübelpflanzen in den Glashäusern überwintern, während sie sommers draußen im Garten stehen. Überhaupt sollte der Gartenbetrieb an der Stelle wiederbelebt werden. Rimbach sieht den Bedarf von drei Facharbeitskräften, zuzüglich Gartenleitung. Er legte eine Liste vor, was kurz-, mittel- oder langfristig verändert werden sollte.

Dringend ist laut des Gartenarchitekten die Sanierung des Zugangs zum Kartausgarten an der Feodorapromenade. Wenn dort nicht zeitnah reagiert werde, drohe eine Schließung aus Verkehrssicherheitsgründen. In dem Bereich ist der Unterbau des Weges schon einmal mittels Einbaus eines Stahlträgers und von Beton gesichert worden.

Rimbach führt Mitte Oktober durch das Refugium in der Südstadt

Zu den dringlichen Vorhaben zählt außerdem die Reparatur der Umzäunung sowie die Sicherung der Bäume nahe des Carl-Alexander-Denkmals. Die dortige Fläche gehört ebenfalls zum Kartausgarten. Auch sollten der Rosengarten neu gestaltet, der Lindenplatz mit der tollen Aussicht zur Wartburg attraktiver und das Wasserbecken restauriert werden. Wichtig sei außerdem der Aufbau eines Informationssystems.

Weitere Vorschläge betreffen die Treppen – anstelle Kunststoff wieder Kanthölzer einbauen oder die Bänke – englische wie im 19. Jahrhundert im Inneren des Gartens, schlichte im Außenbereich.

Der Kartausgarten geht zurück bis in die Zeit, als die Kartäuser Mönche rund um ihr Kloster einen Garten angelegt haben. Das heutige Gärtnerhaus mit dem Teezimmer steht auf den Grundmauern der Klosterkirche. Ab dem 18. Jahrhundert haben herzogliche Hofgärtner ihre Spuren hinterlassen. Seit 1978 steht die Anlage unter Denkmalschutz.

Führung durch den Kartausgarten mit Daniel Rimbach am Mittwoch, 14. Oktober, 16.30 Uhr. Treff an der Wandelhalle, Teilnahme kostenfrei, Spenden für die neue Parkbeschilderung willkommen