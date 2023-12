Im vergangenen Jahr hatten sich die Blütenfrauen mit Christiane Tomaske (78) am Akkordeon von der Bühne verabschiedet.

Karten für den Kommersch in Eisenach

Eisenach. Wichtiger Termin für Freunde des Eisenacher Sommergewinns: Am 2. Januar startet der Verkauf in der Tourist-Information.

Der Kartenvorverkauf für die Kommerschabende des Sommergewinns beginnt am Dienstag, den 2. Januar 2024, teilt Nicole Päsler vom Vorstand der Sommergewinnszunft mit.

Die beim Publikum sehr beliebten Vorabende finden am Freitag, 1. März, und Samstag, 2. März 2024, jeweils ab 19.30 Uhr auf dem Parkett in der Werner-Aßmann-Halle statt. Der große Festumzug, der im kommenden Jahr unter dem Motto „Die Werra im Wartburgkreis“ durch Eisenach zieht, findet am 9. März statt. Bereits im Kommerschprogramm wird sich dieses Thema wiederfinden.

Die Gäste können sich auch 2024 wieder auf ein kurzweiliges Programm zum Kommersch freuen, das von rund 300 ehrenamtlichen Mitwirkenden auf die Beine gestellt wird. Geboten wird ein etwa dreistündiges Programm aus Musik, Show, Tanz und Stiegker Humor. Neben Frau Sunna und Herrn Winter sind auch das Wartburgensemble, der Tanzverein Eisenach, die Germanen und die Wänst sowie die Jugend vom Stiegk und viele andere mit dabei.

Karten für die Kommerschabende gibt es ab 2. Januar in der Tourist-Information im Stadtschloss am Markt zu den regulären Öffnungszeiten. Der Preis für die Karten beträgt 19 oder 17 Euro.