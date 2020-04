Katja Wolf antwortet am Telefon

Trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie bietet die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) im April eine öffentliche Sprechstunde an – allerdings per Telefon. Dies teilt die Eisenacher Stadtverwaltung mit.

Am bevorstehenden Donnerstag, 30. April, wird die Stadtchefin nach entsprechender Anmeldung (in der Zeit von 16 bis 17.15 Uhr) Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten. Alle Eisenacher, die ein Anliegen haben, werden gebeten, sich vorab anzumelden – unter Telefon: 03691/670108 und erhalten einen Termin für den Rückruf in der Sprechzeit. Die Telefonate sollen nach Hinweis der Stadtverwaltung eine Dauer von 15 Minuten nicht überschreiten.