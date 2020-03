Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaufmännische Krankenkasse geschlossen

Aufgrund der Ausbreitung der Corona-Epidemie hat gestern die KKH-Kaufmännische Krankenkasse bundesweit ihre Servicestellen geschlossen, das gilt auch für die in der Eisenacher Helenenstraße. Das teilte die Krankenkasse am Dienstag mit. „Da uns die Gesundheit unserer Versicherten am Herzen liegt, stellen wir die persönliche Kundenberatung in unseren Servicestellen vorübergehend ein“, erklärte Klaus Czerwinka vom Serviceteam in Eisenach. Kunden könnten sich aber gern telefonisch und per E-Mail melden und werden betreut. Die kostenfreie Servicerufnummer sei laut Czerwinka rund um die Uhr geschaltet.

Die Servicenummer lautet: 0800/55 48 64 05 54. Die E-Mail-Adresse lautet service@kkh.de.