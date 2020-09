Kehrt Creuzburg dem Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal den Rücken?

In die Kläranlage des Trink- und Abwasserverbands Eisenach-Erbstromtal (TAV EE) in der Stadt Creuzburg wurde in letzter Zeit kräftig investiert, dem den Anschluss des Treffurter Ortsteils Ifta zu ermöglichen. In Creuzburg liebäugelt man damit, den (TAV EE) zu verlassen.