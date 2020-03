Wartburgregion. Wartburgmobil verstärkt Maßnahmen im Nahverkehr in der Wartburgregion, um Fahrer und Busgäste mehr zu schützen.

Kein Fahrschein mehr bei Busfahrern

Ab Mittwoch gelten in den Bussen der Verkehrsgemeinschaft Wartburgmobil (VUW) neue weitergehende präventive Maßnahmen, wie VUW-Sprecherin Jeannette Heinz am Dienstag mitteilte. Fahrgäste werden ab Mittwoch gebeten, nur die hinteren Türen für Ein- und Ausstieg aus den Stadt- wie Regionalbuslinien zu nutzen. Die vorderen Türen bleiben bei Stopps geschlossen. Gleichzeitig wird der Fahrerarbeitsplatz abgesperrt. Mit der Maßnahme soll der Mindestabstand zum Fahrer gewährleistet werden, heißt es weiter. Infolgedessen können bei ihm auch keine Fahrscheine mehr gekauft werden. Fahrscheinkontrollen würden ausgesetzt, erklärte Wartburgmobil. Ziel sei es, die Mobilität so weit als möglich für Kunden aufrechtzuerhalten.