Kein Warten bis St. Nimmerlein

„Während unsere Kommunalpolitik noch vor Fassungslosigkeit in Schockstarre liegt, haben sich engagierte Bürger zum Anpacken getroffen.“ So schreibt es ein dankbarer Beobachter dem Feuerwehrverein Großenlupnitz und seinen Helfern ins Stammbuch und würdigt einen Ad-hoc-Einsatz im Dorf.

Dort war Mitte Dezember an einem Feldweg illegal eine Menge Sperrmüll und Unrat abgeladen worden. Vertreter der Gemeinde hatten die Sauerei sofort der Kreisverwaltung in Bad Salzungen gemeldet. Was dann passierte? Nichts.

Der Müll lag über Weihnachten und Silvester unangerührt.

Vertreter des Feuerwehrvereins wurde das nun zu bunt. Sie suchten den Kontakt zum Abfallwirtschaftszweckverband, sammelten den mehr als drei Wochen am Feld liegenden Sperrmüll ein und fuhren ihn zum Wertstoffhof im Ort.

Während das Problem auf diese Weise unbürokratisch gelöst wurde, sinnieren Verwaltungsleute immer noch darüber, wer zuständig ist, oder gewesen wäre. Die Gemeinde jedenfalls sah keinen Grund, das Zeug aus der Prärie einzusammeln, schließlich verursacht das Kosten.