Keine Ausfahrt am Mittwoch in Eisenach

Die Bedeutung des Fahrrades für die Mobilität in Eisenach will die Aktion Critical Mass zeigen.

Die für Mittwoch, 19. Mai, geplante Radausfahrt der Aktion „Critical Mass Eisenach“ ist abgesagt. Die gemeinsame Ausfahrt, mit der die Bedeutung des Fahrrades für die Mobilität in Eisenach gezeigt werden soll, stelle sicherlich kein Problem für den Infektionsschutz da, so die Organisatoren. „Dennoch ist es nicht angemessen und würde ein schlechtes Bild widerspiegeln, wenn wir uns zu einer haushaltsübergreifenden Radtour auf dem Markt treffen würden.“ An den weiteren Terminen in diesem Jahr wolle man aber festhalten.