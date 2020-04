Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Entscheidung zu Kultureinrichtungen in Eisenach

Die Stadtverwaltung Eisenach lässt noch offen, wann sie städtische Einrichtungen wie die Bibliothek, ihre eigenen Museen, die Volkshochschule, Musikschule oder ihr Archiv wieder öffnet. Wie Stadtsprecherin Janina Walter auf Anfrage erklärte, habe derzeit die Ausweitung des Bürgerservices Priorität, also das Schaffen von zum Beispiel baulichen Voraussetzungen, um dringende Termine mit Bürgern vor Ort im Rathaus ermöglichen zu können. Derzeit würden Umbauten erfolgen, um das Bürgerbüro unter Einhaltung des Hygieneschutzes zugänglich zu machen. Danach erfolge schrittweise die Prüfung für die Öffnung weiterer Einrichtungen. Die Landesregierung in Thüringen hatte per Verordnung geregelt, dass diese Einrichtungen schon am 27. April öffnen dürfen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.