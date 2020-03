Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine frischen Blumen zum Bach-Geburtstag

Zum 335. Geburtstag von Johann Sebastian Bach wird es keinen frischen Blumenschmuck am Denkmal am Eisenacher Frauenplan geben. Denn die Blumengeschäfte müssen geschlossen bleiben. Das beauftragte Geschäft von Nico Kallenbach in der Johannisstraße hat daher abgesagt. „Wir schmücken das Bachdenkmal aber auf jeden Fall“, versichert Bachhaus-Direktor Jörg Hansen. Zum Glück war schon vor einiger Zeit ausgemacht worden, dass die Sommergewinnszunft Zweige mit ihren selbst gedrehten Papierblumen zur Verfügung stellt. Der thematische Teil des Festzuges wäre in diesem Jahr auch Johann Sebastian Bach gewidmet gewesen, weil der Festzug auf den Geburtstag, 21. März, gefallen wäre. Sowohl der Festzug als auch die Feierlichkeiten zu Bachs Geburtstag sind wegen Corona abgesagt. Abbestellt wurde auch die Torte, die ein Ruhlaer Bäcker in den Jahren vorher kostenlos zubereitet hat. Ohne Gäste braucht es keinen Kaffee und Kuchen. Die Torte an ein Altenheim zu verschenken, wäre auch nicht gegangen, weil dort zurzeit strenge Vorschriften herrschen.