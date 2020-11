Kerzen im Fenster zu Luthers Geburtstag

Trauriger Martinstag am Lutherhaus. Statt Warten auf den Martinsumzug, Gottesdienst und der üblichen Geburtstagsfete für Martin Luther am Vorabend des Martinstages mit Glühwein, Kinderpunsch, Minnesang von Thomas Wagner an der Laute und kleinen Theatereinlagen, hatten die Mitarbeiterinnen des Museums-Shops aber alle Fenster mit Kerzen versehen. So erinnerte die schöne, ins Dunkle strahlende Illumination an den Geburtstag des Reformators.