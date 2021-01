Kerzen statt Böller

Für viele im Land war die durch das Verkaufsverbot gesteuerte Feuerwerk-Enthaltsamkeit der Menschen in der Silvesternacht eine Wohltat, für die Tiere sowieso. Mancher Hund hatte von Frauchen oder Herrchen bei den vereinzelten Feuerwerken wohl noch schützend in den Arm genommen werden müssen oder verkroch sich wie immer bei der Knallerei in eine Ecke, aber insgesamt war das weniger aus Sicht vieler Lebewesen mehr, angenehm.

Vierbeiner erlebten eine Nacht mit weniger „Schrecken“, die Mitarbeiter von Bauhöfen und Müllabfuhr einen Tag danach mit weniger Arbeit, die Anwohner einen Anblick von Straßen und Plätzen mit deutlich weniger Dreck und Müll und die Notaufnahmen der Krankenhäuser eine Nacht (fast) ohne Pyro-Verletzte.

Die Umwelt bedankte sich für weniger Feinstaub- und Emissionsbelastung einer Nacht im vergleichsweisen Flüsterbetrieb. Manche zündeten Kerzen statt Raketen an. Ihnen fehlte das Groß-Feuerwerk nicht. Im Gegenteil. Es könnte jedes Silvester so ruhig am Nachthimmel werden. Die Aktion Brot statt Böller mag ein alter Hut sein. „Kerzen statt Raketen“ könnte ein Knaller werden. Das klinkt utopisch? Sicher. Utopien haben aber schon oft gezündet.