Was wurde in den vergangenen Tagen nicht alles abgesagt: Feste, Feiern, Konzerte, Veranstaltungen. Gerade ist der Mühlentag Anfang Juni landesweit gestrichen worden. Es wird nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein. Von der Absage betroffen war auch die Wahl zur fränkischen Weinkönigin am 20. März. Was uns das hierzulande interessiert? Eigentlich wenig, wenn es da nicht eine Thüringerin gegeben hätte und noch gibt, die sich um genau diesen Titel bewirbt. Da erdreistet sich eine Thüringerin tatsächlich, in die Phalanx der Fränkinnen einzubrechen. Das F wie Franken kann Kimberly Langlotz bei der Herkunft auch bieten, F wie Fernbreitenbach. Und das Weinmachen hat die 20-Jährige Winzerin auch gelernt, von der Pike auf in Kloster Pforta in Sachsen-Anhalt. Nach der Ausbildung verschlug es die Fernbreitenbacherin nach Dettelbach-Euerfeld. Im Weingut Und „Zum Schwan“ ist sie heute in der Boxbeutelhochburg Volkach tätig. Ja, Kimberly will auch nach der verschobenen Wahl noch fränkische Weinkönigin werden und vermutlich erste fränkische Weinkönigin, die nicht aus Franken stammt. Drei konkurrierende Weinprinzessinnen muss sie dafür hinter sich lassen. Möge es gelingen und alle gesund bleiben.