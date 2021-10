Kind bei Unfall verletzt - Einbrecher im Vereinsheim

Kälberfeld / Dankmarshausen. Das sind die Vorfälle der Polizei aus dem Wartburgkreis.

Kind bei Unfall verletzt

Montag gegen 13.40 Uhr kam es auf der Straße "Am Hörselberg" in Kälberfeld im Wartburgkreis zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Eisenach unterwegs, als er bremsen musste. Ein dahinterfahrender 62-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem Mitsubishi auf. Dabei verletzte sich die 14 Jahre alte Mitfahrerin im VW. Sie kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Schaden, wobei die Höhe nicht bekannt ist. Die Eisenacher Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Einbrecher im Vereinsheim

Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 16. Oktober, gegen 18.30 Uhr, und dem 17. Oktober 10 Uhr, gewaltsam Zugang zum Geräteraum eines Vereinsheims am Feldweg nach Kleinensee. Die Personen entwendeten aus dem Inneren Werkzeug und Gartengeräte wie z.B. eine Stihl Motorsense oder eine Stihl Kettensäge. Der Gesamtwert beträgt ca. 3.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0242453/2021) entgegen.

