Kinderbetreuung in Eisenach wird erklärt

Die Stadt Eisenach gibt Eltern einen Wegweiser in einfacher Sprache für die Kindertagesstätten-Betreuung an die Hand. Die Broschüre entstand mit dem Integrationsmanagement und der Kita-Abteilung der Stadtverwaltung und richtet sich an Familien mit Migrationshintergrund beziehungsweise Geflüchtete.

Die neue Broschüre ist digital unter www.eisenach.de/fileadmin/user_upload/Kultur_und_Leben/Infos_fuer_Fluechtlinge/Kitabroschuere.pdf einsehbar. Beruhigt sich das Pandemiegeschehen und städtische Einrichtungen öffnen regulär, wird die Broschüre Eltern beim Antrag auf einen Kindergartenplatz ausgehändigt. Zudem liegt sie im Bürgerbüro.

Die Broschüre erklärt in Deutsch, Englisch und Arabisch die Struktur der Kindergartenbetreuung in Eisenach. Von der Antragsstellung bis zur Frage, was zu tun ist, wenn das Kind erkrankt, erfahren Eltern die wichtigsten Informationen. Auch praktische Tipps sind dabei, beispielsweise was das Kind in die Tagesstätte mitbringen sollte, wie der Tagesablauf aussieht oder wie das Mittagessen organisiert wird.

„Die Kita-Broschüre ist ein weiterer Schritt, wie die Stadt Eisenach ausländische Mitbürger vorbildlich einbindet“, sagt Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister. Das Anliegen sei, die Kommunikation zwischen Kindergärten und Eltern zu erleichtern. „Wir möchten erreichen, dass die Hürden für Eltern möglichst gering sind, damit ihre Kinder in den Kindergarten gehen und so gut auf die Schule vorbereitet werden“, ergänzt Wachtmeister.

Schon die zweite Broschüre dieser Art

Zuvor hatte die Stadt eine ähnliche Broschüre zu Schulen verfasst. Beide Handreichungen sind so aufgebaut, dass die Bildungseinrichtungen individuell notieren können, welche Dinge die Kinder mitbringen sollen oder um welche Uhrzeit beispielsweise das gemeinsame Frühstück beginnt.

Finanziert wurde die Broschüre aus der Förderrichtlinie für die Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge des Freistaates Thüringen.