Kita-Platz von zu Hause beantragen.

Die Stadt Eisenach bietet weitere Leistungen in ihrem Online-Bürgerservice auf ihrer Webseite an. Das teilte eine Stadtsprecherin mit. So kann nun zum Beispiel ein Kindergartenplatz von zu Hause beantragt werden. Auch sind die An- und Abmeldung der Hundesteuer sowie der Antrag auf Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis und aus dem Thüringer Altlasteninformationssystem verfügbar. Zudem ist die Anzeige über die Kennzeichnung und den Versicherungsschutz von Hunden hinzugekommen. Wie die Stadtverwaltung weiter erklärte, soll der Online-Bürgerservice schrittweise erweitert werden.

Alle Anträge sind auf der Webseite der Stadt Eisenach zu finden unter www.eisenach.de/rathaus/online-buergerservice.