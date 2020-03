Kitas und Schulen in Eisenach auf Notbetreuung vorbereitet

Seit Montagvormittag gibt es offiziell vier bestätigte Fälle in der Wartburgregion von Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Am Montag wurde bekannt, dass das Ehepaar aus dem Südkreis, das zuvor von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt war, positiv getestet wurde. Zu weiteren bekannten Verdachtsfällen macht das Landratsamt keine Angaben.

Angeordnet hat die Kreisbehörde für die Region am Montag ein Verbot von Versammlungen mit mehr als 50 Personen. Die Anordnung gilt bis 19. April. Das trifft öffentliche, wie nicht öffentliche, aber auch private Zusammenkünfte, Vereinstreffen oder Sitzungen.

Darüber hinaus ist für Folgende die Teilnahme an Zusammenkünften von zehn bis 50 Menschen verboten: Personen über 65 Jahre sowie altersunabhängig mit Grunderkrankungen, Menschen mit Erkältungssymptomen, welche, die dem Ausrichter der Veranstaltung nicht bekannt sind oder Auskunft zu Kontaktdaten verweigern.

Eingeschlossen sind auch Personen, die in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet anreisten oder mit jemanden aus diesem Kreis Kontakt hatten sowie welche, die auf Coronavirus getestet werden oder wurden.

„Wir erleben eine Zeit, in der Egoismus fehl am Platze ist, in der wir auch auf Dinge verzichten müssen, die uns Spaß machen – zu unserem eigenen Schutz und dem anderer. Ich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur bitten, die Situation ernst zu nehmen und sich solidarisch zu verhalten“, warb Landrat Reinhard Krebs (CDU) dafür, sich an die Verbote zu halten.

Derweil haben gestern die Spitzen der kommunalen Verwaltungen in Eisenach, in Bad Salzungen wie auch im Landratsamt selbst auch in den eigenen Häusern Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verlangsamen.

Katja Wolf wünscht sich, dass Bürger zusammenstehen

Speziell im Blick hatte in Eisenach das Bildungsdezernat die Situation der Schulen und Kindertagesstätten, die ab heute schließen. Die drei städtischen Kindergärten – Kindertraum, Spatzennest und Zwergenland – sind für die Notbetreuung geöffnet, so Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) mit.

Eine einfache Erklärung der Eltern darüber, dass ihr Kind für die Notbetreuung infrage kommt, ist laut Dezernent ausreichend. Diese sei bei der Kitaleitung abzugeben. Auch Kitas freier Träger öffnen laut Wachtmeister für Eltern, die aufgrund der Ausnahmeregelung eine Betreuung in Anspruch nehmen dürfen. Größere Kontrollen soll es nicht geben, betonte Wachtmeister. Das gelte auch für die Betreuung in den Schulen. Man gehe davon aus, dass Eltern der Ernst der Lage bewusst ist und sie die Situation nicht ausnutzen, sagte er. Schulen und Kitas sind vorerst bis 17. April geschlossen.

Geschlossen sind ab Dienstag auch weitere Museen in der Stadt Eisenach, dazu zählen die städtischen Museen. Seit Montag hat bereits das Bachhaus nicht mehr geöffnet, ebenso das Museum auf der Wartburg, das Lutherhaus und das Automobilbaumuseum. „Ich sitze gerade an den Kurzarbeitsanzeigen“, schildert Bachhaus-Chef Jörg Hansen seine Situation.

Er wünscht sich, dass endlich eine allgemeine Verordnung in Kraft tritt, die auch den Papierkram mit den Behörden erleichtert, und nicht jeder Museumsdirektor für sich eine Entscheidung treffen muss. Am Sonntag kamen 30 Besucher ins Bachhaus. Dabei lagen die Besucherzahlen im Februar sogar noch 20 Prozent über dem üblichen Niveau. Am Donnerstag war noch im Berliner Dom die traditionelle Frühjahrsausstellung des Bachhauses unter dem Titel „Die Berliner Bach-Familie“ eröffnet worden, ab Sonntag war sie auch zu.

„Die Stadt muss zusammenstehen. Wir müssen uns unserer Solidarität und Stärke bewusst sein“, appellierte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) an die Bürger. Sie bat darum, dass jeder Einzelne einen Blick für seinen Nachbarn haben soll und man sich gegenseitig unterstützt, wenn Hilfe gebraucht wird. Wolf arbeitet daran, von städtischer Seite eine Hilfsangebot aufzubauen, gerade für ältere Bürger und chronisch Erkrankte, die möglichst daheim bleiben sollen.

Wer Hilfe braucht, soll die Hotline der Stadt wählen. Wer als freiwilliger Helfer fungieren möchte, um ältere Mitbürger gegebenenfalls zu versorgen, kann sich ebenso an die Hotline wenden.

Die für Dienstag und Mittwoch anberaumten städtischen Ausschusssitzungen fallen aus. Ebenso die Stadtratssitzung am 24. März.

Hotline von Kreis und Stadt

Zu allen Fragen rund um das Coronavirus gibt es eine Bürger-Hotline der Stadt ab Dienstag: 03691/670800, besetzt Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr.

Das Bürgertelefon des Wartburgkreises ist unter: 03695/616161 geschaltet.