Klassik zur Mittagszeit

Eisenach. Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach lädt in die Eisenacher Georgenkirche.

Zur Mittagszeit eine gute Stunde Orchestermusik in der Georgenkirche genießen, dazu lädt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auch in der aktuellen Spielzeit 2020/2021 ein. Die Spielzeit-Premiere erfolgt an diesem Donnerstag, 10. September.

Dann spielen Musiker der Philharmonie unter der Leitung von Dirigent Markus Huber je eine Serenade von Edward Elgar und Peter Tschaikowsky, eine Suite von Edvard Grieg und eine Vocalise von Sergej Rachmaninow. Der Beginn dieses Konzertes ist laut Ankündigung 13 Uhr.

Karten für diese erste Mittagsmusik der neuen Konzert-Saison sind in der Tourist-Information in Eisenach sowie vor Ort in der Georgenkirche Eisenach erhältlich.