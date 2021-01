Klaus Baacke geht nach 41 Jahren in Rente und bleibt dem Wintersportclub Ruhla aber erhalten

Ruhla. Mit 65-einhalb Jahren kann man doch in Rente gehen, sagt Klaus Baacke, der Ruhlaer, der 41 Jahre lang als hauptamtlicher Trainer die sportlichen Geschicke des Wintersportvereins (WSC) Ruhla lenkte und dabei unzählige Erfolge verzeichnete.

Gerade wurde er als „Trainer des Jahres“ vom Deutschen Skiverband geehrt. Offiziell war der 31. Dezember sein letzter Tag als Angestellter des WSC Ruhla. Der größte Teil seines Salärs floss allerdings aus der Stadtkasse. Ruhla befindet sich gerade in der Haushaltskonsolidierungsphase und dreht jeden Euro zweimal um. „Es ist aber keiner an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich in Rente gehen will, es hat einfach gepasst“, sagt Baacke.

Zu seiner Aufgabe gehört(e) es auch, mit der Pistenraupe für gute Langlaufbedingungen für Sportler und Freizeitläufer um Ruhla zu sorgen. „Wir werden das gemeinschaftlich auch weiter bewerkstelligen, im Ehrenamt“, sagt Klaus Baacke. Er weiß Mitstreiter dafür an seiner Seite. Andere könnten in diese Aufgabe eingewiesen werden.

Der Ruhlaer formte Sportler zu Top-Athleten, die dann sogar Olympiasieger oder Weltmeister wurden, darunter seinen eigenen Sohn. Ruhlas Wintersport ohne Klaus Baacke? 99 von 100 Wintersportkollegen würde auf diese Frage antworten: undenkbar! Natürlich bleibt Baacke weiter im Geschäft, weil der WSC ohne ihn tatsächlich undenkbar ist. Aber er wird sich mehr Zeit für andere Dinge nehmen, selbst Ski zu fahren zum Beispiel.

Seine eigenen sportlichen Erfolge hatte er nie an die große Glocke gehangen. In diesem Jahr jährt sich zum Beispiel Baackes Sieg beim Rennsteig-Marathon zum 20. Mal. Wer dort gewinnt, muss Profis verblasen.

Ein Baacke-Rekord hat zudem das Zeug für die Ewigkeit, auch deshalb, weil es kaum noch Jahre gibt, in denen auf dem Rennsteig von Blankenstein bis Hörschel durchweg Schnee liegt. Es war Ende Februar 1998 als Baacke unterstützt von einem Ruhlaer Begleitteam – als Solist ist man auf verlorenem Posten - die etwa 165 Kilometer von Blankenstein nach Hörschel in etwa 18:25 Stunden lief. „Die Zeit ist nicht gut“, sagt der ehrgeizige Klaus Baacke.

Wer allerdings weiß, dass an diesem Tag über den Thüringer Kammweg orkanartige Schneestürme fegten und es zum Teil enorme Schneeverwehungen auf der Strecke gab, der weiß diese Leistung zu bemessen. 76 Kilogramm schwer war Baacke übrigens gestartet. 70,5 Kilo brachte er nach Hörschel noch auf die Waage.

Als Rentner kann man über solche und andere Abenteuer ruhig mal sinnieren oder vielleicht ein Buch schreiben. 65 ist doch kein Alter. Sollte Sohn Marco, ein Ex-Weltmeister der Nordischen Kombination, mal einen Spleen bekommen und zu seinem 44. Geburtstag eine Ruhlaer Rennsteig-Skilanglaufstaffel ausrufen (die gab es schon mal mit Vater und Sohn), Vater Klaus wäre unter normalen Umständen der Letzte, der so eine Herausforderung nicht annehmen würde.