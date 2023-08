Klaviermusik auf der Wartburg

Eisenach. Alexander Lonquich greift am 12. August der Wartburg in die Tasten

In der Reihe der Konterte des „MDR-Musiksommers“ ist am Samstag, 12. August, ab 19.30 Uhr der Pianist Alexander Lonquich zu erleben. Für sein Solo-Rezital hat er sich Schumanns „Davidsbündlertänze ausgewählt, einen poetischen Tanzzyklus zwischen Hochstimmung und Resignation. Zudem erklingen Liszts hochtechnische „Bagatelle ohne Tonart“ sowie Werke von Schönberg und die fis-Moll-Fantasie von Carl Philipp Emanuel Bach. Das Konzert wird mitgeschnitten und von MDR-Klassik am Donnerstag, 24. August, um 20.03 Uhr gesendet.

Tickets zu 35 oder 45 Euro gibt es unter https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4196.html