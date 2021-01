Die Eisenacher Feuerwehr hat am Sonntag einen Kleinbrand in einer Lagerhalle bekämpft.

Kleinbrand in einer Lagerhalle in Eisenach

In einer Lagerhalle in der Eisenacher Fabrikstraße ist am Sonntag kurz nach 5 Uhr Rauch bemerkt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, handelte es sich um einen Kleinbrand, verursacht durch einen Defekt an der Heizungsanlage.

Sechs Mitglieder der Eisenacher Feuerwehr waren im Einsatz. Sie öffneten den Rauchabzug, stellten das Gas ab und schalteten den Strom aus.



Des Weiteren beseitige die Feuerwehr am Sonntag eine Ölspur in der Karolinenstraße in Eisenach und half bei einem Rohrbruch in der Zeppelinstraße/Ecke Kasseler Straße.