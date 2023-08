Kleine Auszeiten an magischen Orten

Birk Töpfer schreibt für den Blog „Zauberinnen von Ost“ und in Anlehnung daran auch für die wöchentliche Kolumne „Die Zauberinnen“ in dieser Zeitung.

Zauberer Birk Töpfer über magische Orte in Thüringen.

Kriege, Krisen und andere Katastrophen rund um den Erdball. Wie viele andere habe ich mich daran gewöhnt, lese nur die Fakten ohne so emotional berührt zu sein, wie es angesichts der Nachrichten angemessen ist. Dabei bin ich nur einfacher Rezipient. Wie muss es erst professionellen Beobachtern gehen, die sich täglich und viel tiefgreifender damit auseinandersetzen müssen? Für solche, die es nicht schaffen hinreichend abzustumpfen, kann ich mir nur Depression oder eiskalten Sarkasmus vorstellen.

Um selbst solchem Schaden zu entgehen, reduziere ich meinen Nachrichtenkonsum und lande im eigenen täglichen Leben. Beim Job, der nicht wirklich einen 8-Stunden-Tag kennt, privat mehr Projekte im Kopf als je realisiert werden können, gesundheitliche Herausforderungen, die Aufmerksamkeit und Behandlung fordern und auch Freunde und Familie halten genug Aufreger parat, die weit mehr berühren, als die eingangs erwähnten schlechten Nachrichten aus aller Welt.

Wo bleibt bei all dem das schöne Leben? Jüngst durfte ich davon kosten. Frei, unter der Sonne Italiens, bei Pizza, Wein und Buch; nennen wir es Urlaub. Einfach alles hinter sich lassen, nicht daran denken, nichts müssen. Völlig naiv zu glauben, das wäre ein erstrebenswerter Dauerzustand. Dafür gibt es einfach zu viel zu bewegen, weil viel mich bewegt. Das schöne Leben ist nicht einfach Müßiggang, sondern es ist eines in dem ich entscheiden kann, wofür ich meine wertvolle Lebenszeit verwenden möchte, ohne Sorgen zu haben zunächst um Job, Gesundheit, Freunde und Familie, alsbald auch um die nächsten Wahlen, die nächste Ernte, die Zukunft unserer Kinder, ja des ganzen Planeten.

Kleine Pausen sind jedem möglich

Nur wenige können sich die Autonomie leisten, sich zu befreien aus den Verstrickungen um Rennen, Ackern, Kohle scheffeln, Konsumieren, dabei gesund bleiben und alles wieder von vorn. Ein oder zweimal im Jahr für ein paar Tage raus ist da zweifellos zu wenig. Dabei will ich nicht unerwähnt lassen, wie teuer diese Auszeiten geworden sind und auch die wachsende Zahl derer nicht vergessen, die sich solche nicht mehr leisten können. Sind die Zeiten doch so, dass wir sie ohne Auszeiten kaum noch aushalten, ohne die mentale Gesundheit zu riskieren.

Eine magische Auszeit beim abendlichen Picknick auf dem Panoramaweg in Eisenach. Es gibt vieler solcher magischen Orte in Thüringen. Foto: Birk Töpfer

Was jedem möglich ist, sind die kleinen Pausen. Aus eigener wunderbarer Erfahrung auf dem Eisenacher Panoramaweg möchte ich solche dem geneigten Leser wärmstens ans Herz legen. Unsere Thüringer Heimat hält beinahe unzählige Orte dafür bereit, die nur darauf warten, uns wieder Kraft zu schenken. Wir brauchen dafür keinen Urlaub, keinen Flug, ja mitunter nicht mal ein Auto. Wir können im Hainich wandern, auf der Krämerbrücke flanieren, unseren Lieblingsplatz in der Drachenschlucht aufsuchen oder einen der vielen weniger berühmten, aber darum nicht weniger magischen Orte.

Einfach Kraft tanken bei der Hunderunde am Morgen oder beim Picknick am Abend, den Blick in Orte versenken, die schon zu Zeiten von Mythen und Sagen umwoben waren, als auch schon Kriege geführt, Pandemien ausbrachen und andere Katastrophen. Hier können wir uns einen Moment schenken, in dem wir alles hinter uns lassen, nicht daran denken, nichts müssen.