Kleine Freuden weiter genießen

Das wissen die meisten Menschen, nicht nur die, die schon mal in Frankreich urlaubten. Die Franzosen haben eine besondere Beziehung zu ihrem Baguette. Das Weißbrot ist quasi Kulturgut. Besonders schmeckt es aber nur, wenn es wirklich frisch ist. So ist der Gang zur Bäckerei an der Straßenecke auch in Frankreich für viele ein tägliches Ritual.

In Frankreich ist es laut Corona-Verordnung aber nun so, dass der Kauf des geliebten Weißbrots kein triftiger Grund ist, um nach draußen zu gehen.

So haben wir es doch hier noch gut. Frische Brötchen kann man immer kaufen gehen. Und an bestimmten Markttagen auf dem Marktplatz von Eisenach wartet auch eine mobile Kaffee-Bar auf Kundschaft. Hört man sich im Freundes- und Bekanntenkreis um, ist das Trinken des Heißgetränks unter freiem Himmel gerade für viele auch eine Abwechslung im Corona-Alltag. Kundschaft ist immer da.

Letzte Woche geriet auch ich glatt in Sorge: Da stand plötzlich das Ordnungsamt am Stand. Dabei standen die Kunden doch auf Abstand? Letztlich musste der Besitzer zum Glück nur sein Auto woanders parken. So können wir weiter auf Abstand Sonne, bei Gelegenheit ein Baguette oder als Kaffeeliebhaber auch ein Käffchen genießen. Wir lernen, die kleinen Freuden zu schätzen.