Peter Rossbach über Sitzungsfragen.

Kleines Quiz zur Morgenstunde gefällig? Bitteschön.

Frage 1: Ist es dem Gusto eines Ausschussvorsitzenden überlassen, welche Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil einer Sitzung verhandelt werden und welche nicht? Frage 2: Entscheidet die Verwaltung, ob Unterlagen zu öffentlichen Tagesordnungspunkten wie dem planungsrechtlichen Einvernehmen einfach nicht öffentlich freigegeben werden dürfen? Frage 3: Ist es Aufgabe von Bürgermeister und Dezernent einfach dabei zu sitzen und dies geschehen zu lassen?

Wenn Sie jetzt dreimal mit Nein geantwortet haben, bekommen Sie den Hauptpreis (Ein Lächeln des Autors, siehe Foto). Zudem gehören Sie zum erlauchten Kreis, die die samstäglichen Zeilen an dieser Stelle häufiger lesen.

Es ist keine neue Klage, dass immer mal Debatten (und seien sie noch so unsinnig wie jene um den Biergarten am Nikolaitor) in den nicht öffentlichen Teil von Sitzungen geschoben oder Unterlagen zu öffentlichen Tagesordnungspunkten einfach nicht herausgegeben werden. Das muss doch nicht sein.