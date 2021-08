Klezmatics lassen Eisenacher Publikum entzückt zurück

The Klezmatics, Grammy Gewinner und lebende Legenden der Klezmer-Musik aus New York, gastieren im Innenhof des Eisenacher Stadtschlosses.

Weltklasse. Das ist so schnell daher gesagt. Die sechs Musikanten der Band „The Klezmatics“ aus New York, die am Freitagabend in der Reihe „Yiddish Summer“ auf dem Hof des Eisenacher Stadtschlosses gastierten, sind unumstritten: Weltklasse. Eisenach durfte dankbar sein, Musiker wie die Geigerin Lisa Gutkin oder Lorin Sklamberg (Gesang, Akkordeon, Piano) begrüßen zu dürfen. Viele (sparsame) Menschen hatten auch außerhalb des Schlosshofes Platz genommen, um diese mitreißende Band zu erleben, um ihre Melange aus Jazz, Ska, Rock- und Balkan-Drive zu genießen. So was kommt sobald nicht wieder.