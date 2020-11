Klimaschützer radeln durch Eisenach

Radfahrer wollen auch bei einem Zwischenstopp in Eisenach für den Klimaschutz demonstrieren.

Eisenach. Auf dem Weg von Leipzig nach Brüssel Zwischenstopp mit Demo in der Wartburgstadt.

Eine Radtour von Leipzig nach Brüssel führt die Teilnehmer am heutigen Montag auch durch Eisenach. Den Aktiven von „Leipzig fürs Klima“ reicht es. Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen beschlossen. Fünf Jahre, in denen vieles hätte passieren müssen, vieles aber unterblieb.

Den Forderungen nach mehr Klimaschutz wollen die Radler zum 5. Jahrestag den Verantwortlichen der europäischen Politik erneuern. In der Staffelfahrt von Stadt zu Stadt, die jeweils lokale Gruppen begleiten, wird als Staffelstab ein symbolischer Eiffelturm weitergegeben. Am heutigen Montag werden die Radfahrer gegen 15 Uhr auf dem Lutherplatz von der Initiative Eisenach für Klimaschutz und dem ADFC empfangen. „Die Bevölkerung der Wartburgregion ist aufgerufen, sich an dieser Kundgebung zu beteiligen“, sagt ADFC-Vorsitzender Peter Schütz.

Am Dienstag werden zwei Eisenacher dabei sein, wenn es weiter nach Bad Hersfeld geht. Bald darauf wird der Dannenröder Wald erreicht, der im Zuge des Neubaus der A 49 zum Symbol für die Naturzerstörung wurde. Die Klimaschutzinitiativen wollen mit dieser Aktion deutlich machen, dass immer mehr Menschen entschlossen sind, Veränderungen zu fordern.