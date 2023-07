Klimasparbuch Eisenach in den Startlöchern

Eisenach. Anfang 2024 soll das Klimasparbuch in Eisenach erscheinen.

Gemeinsam mit dem Oekom Verlag und dem gleichnamigen Verein möchte die Stadt Eisenach ein Klimasparbuch anbieten: Tipps und Informationen rund um Klimaschutz im Alltag, garniert mit Gutscheinangeboten. Das Büchlein zeigt, wie einfach klimaschonendes Verhalten sein kann.

Manches wollte man schon immer mal ausprobieren, aber irgendetwas hält einen davon ab. Oder vielleicht hat man auch noch nie davon gehört, beispielsweise vom öffentlichen Trinkwasserspender, dem ökofairen Modeladen oder der Energieberatung. Die Gutscheine für vergünstigte oder kostenlose Angebote laden zum Ausprobieren ein. Um das Klimasparbuch möglichst sichtbar zu machen, ist die Stadtverwaltung Eisenach auf der Suche nach Kooperationspartnern. Der Aufruf richtet sich vor allem an Unternehmen und Organisationen, die ihr Angebot platzieren, einen Gutschein beisteuern oder das Buch in Umlauf geben möchten. Der Ratgeber soll 2024 kostenlos in begrenzter Auflage zur Verfügung stehen.

Wer sich mit einem Gutschein beteiligen möchte, Klimatipps, Anregungen oder Fragen hat, kann sich bis 25. August per E-Mail an Eisenachs Klimaschutzmanagerin Anne Häring wenden: klimaschutz@eisenach.de.