Kliniken arbeiten enger zusammen

Eisenach. Kooperation zwischen Bad Salzungen und Schmalkalden soll in den nächsten Tagen vereinbart werden.

Kommt es zu einer verstärkten Zusammenarbeit des Bad Salzunger Klinikums mit dem Klinikum Schmalkalden? Nach Informationen dieser Zeitung soll dies schon in den nächsten Tagen vereinbart werden. Am gestrigen Dienstag soll es in den Sitzungen beider Kreistage zu Informationen dazu in den nichtöffentlichen Teilen gekommen sein. An eine Beteiligung des Salzunger Klinikums am Schmalkaldener Krankenhaus sei derzeit nicht gedacht.