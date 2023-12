Klöße und Rotkohl: Lokalpolitiker im Wartburgkreis bewirten Bedürftige

Bad Salzungen Linke lädt ins „Restaurant der Herzen“

Festlich wird es am Freitag, 22. Dezember, im „Restaurant der Herzen“ des Linke-Kreisverbandes Wartburgkreis. Ein klassisches Weihnachtsessen, bestehend aus Thüringer Klößen, Gulasch und Rotkraut, wartet auf die Gäste. Für das Kochen konnte der Thüringer Landesvorsitzende der Partei Die Linke, Christian Schaft, gewonnen werden.

Nach mehr 100 Gästen in der vergangenen Woche rechnet die heimische Landtagsabgeordnete Anja Müller mit einer nochmaligen Steigerung der Teilnehmer. „Unser Team des Restaurants der Herzen ist aber gut vorbereitet.“ Sie freut sich auf alle, die zwischen 11 und 14 Uhr in die Kutscherstube in der Bahnhofstraße 23 in Bad Salzungen kommen.