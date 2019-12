Klostermann bringt die Kanone in Stellung

Unerwartet Sand ins Getriebe ist in den Fortgang der Fusion von Stadt und Kreis geraten. Bei einem Treffen der Kernarbeitsgruppe hatte Landrat Reinhard Krebs (CDU) verlauten lassen, dass der von der Stadt Eisenach im Nachgang eingeforderte Sitz in der Trägerversammlung des Jobcenters nicht im Zukunftsvertrag verankert und damit rechtlich nicht realisierbar sei. Es bleibe bei der Gastrolle.

Landrat weist Kritik zurück

Krebs sei aber der Letzte, der Initiativen und Ansinnen der Stadt Eisenach negiere. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) habe diese Konstruktion überdies als tragfähig akzeptiert, erinnert der Landrat. Er sei nicht stur, entgegnet er möglichen Kritiken. Er wolle den Fusionsprozess auf gar keinen Fall überhitzen, geschweige denn Öl ins Feuer gießen.

Für die Fraktionsspitzen des Eisenacher Stadtrates ist das neuerliche Nein von Krebs zum Jobcenter-Sitz umso verwunderlicher, da dieser im Frühjahr die Beschlüsse des Stadtrates persönlich vernommen hatte, hieß es in der Haupt- und Finanzausschusssitzung. Natürlich gebe es keinen entsprechenden Kreistagsbeschluss, aber Landrat Krebs hatte erklärt, dass alle im Nachgang vereinbarten Beschlüsse zur Fusion mit den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag abgestimmt seien, schwört Andreas Neumann (CDU) eidesstattlich.

Vereinbarungen von Internetseite genommen

Die Vereinbarungen zur Fusion zwischen Kreis und Stadt hat der Wartburgkreis mittlerweile wieder von seiner Internetseite genommen. Auch das macht die Eisenacher stutzig. Aus Sicht der Ausschussmitglieder und Oberbürgermeisterin Wolf müssen nun Dinge erneut besprochen werden, die scheinbar in trockenen Tüchern waren. Katja Wolf hätte „nie im Traum damit gerechnet“, dass es noch einmal zu so einer Situation kommt. Ihre Rolle im Prozess sieht der Landrat als unglücklich.

Für Wolf und nach Meinung anderer Ausschussmitglieder habe der Kreis mit der Eisenacher Stimme im Jobcentergremium nichts zu befürchten. Dem ist freilich so, gesteht Krebs, nur gebe das Gesetz keine andere Konstellation her. Das habe man vom Land schriftlich.

Streit um Ansiedelung des Jobcenters

Das Gesetz sei das eine, so Andreas Neumann, worauf sich Kreis und Stadt überdies einvernehmlich einigen das andere. Und da hatte man neben dem Zukunftsvertrag eine Reihe von Dingen ausgehandelt, so zum Beispiel auch Regelungen zur Volkshochschule. Nun fragen sich die Eisenacher Kommunalpolitiker ernsthaft, ob und was in Bad Salzungen als nächstes wieder in Frage gestellt wird.

Wenn der Wartburgkreis nun unter anderem darauf poche, dass die Geschäftsführung des vereinten Jobcenters in Bad Salzungen angesiedelt wird, könne das die Stadt Eisenach nicht unkommentiert stehen lassen. Der soziale Brennpunkt sei nun mal Eisenach und nicht die Rhön, erklärt Neumann. Das Jobcenter Bad Salzungen habe weniger als die Hälfte der Fälle auf dem Tisch, die in der Stadt Eisenach anhängig sind. Die Musik spiele ganz klar in Eisenach.

Klostermann zieht 16 Millionen Kreisumlage als Trumpf

Während Landrat Krebs dafür appelliert, die Causa Jobcenter mit dem nötigen Abstand und unaufgeregt zu betrachten, werden in Eisenach schon mal die Kanonen in Stellung gebracht. SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Klostermann führt die Eisenacher Kreisumlage von jährlich 16 Millionen Euro ins Feld. Aus seiner Sicht könne Eisenach auch prüfen lassen, ob die Stadt überhaupt in der Lage sei, diese Summe zu bezahlen. Er ging in der Sitzung am Montag sogar so weit, dies mit juristischen Mitteln tun zu wollen und zur Not auch „über Jahre zu prozessieren“. Für Landrat Krebs sind solche Muskelspiele alles andere als förderlich für den Verschmelzungsprozess von Stadt und Kreis. Damit torpediere man die gute Arbeit, die in den vergangenen Jahren auf beiden Seiten geleistet wurde.