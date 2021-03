Knapp 400 aktive Corona-Infektionen in der Wartburgregion

Im St.-Georg-Klinikum werden aktuell 33 Patienten auf der Isolierstation wegen ihrer Corona-Erkrankung behandelt. Fünf weitere müssen intensivmedizinisch betreut werden. Das Gesundheitsamt meldete am Montag 335 aktive Infektionen im Wartburgkreis, 69 in Eisenach. Der Inzidenzwert in Eisenach sank wieder auf 99,4 ab. Am Sonntag hatte er bei 101,6 laut Robert-Koch-Institut gelegen. Im Kreis liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 137,0. 201 Todesfälle wurden seit Beginn der Pandemie registriert.