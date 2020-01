Kneipenfestival, Kinderkulturnacht und Bachfest

Zum Jahresauftakt stellt unsere Zeitung kulturelle Höhepunkte im neuen Jahr vor (eine Auswahl).

Kneipenfestival Honky-Tonkin der Eisenacher Innenstadt

Rock, Pop, Soul oder Blues – das Kneipenfestival „Honky Tonk“ bietet am 1. Februar musikalische Vielfalt in acht Restaurants und Kneipen in der Eisenacher Innenstadt. Eintrittsbändchen kosten im Vorverkauf elf Euro und sind im Pressehaus unserer Zeitung in der Sophienstraße 1 in Eisenach erhältlich.

Sommergewinns-Festzugam Bach-Geburtstag

Der Festumzug zum Sommergewinn findet am 21. März, am 335. Geburtstag von Eisenachs großem Sohn, statt. Er steht deshalb unter dem Motto „ Wir feiern Bachs Geburtstag“. Start ist um 14 Uhr. Bereits am 13. und 14. März werden ab 19.30 Uhr die Kommersche, die traditionellen Vorabende, in der Werner-Aßmann-Halle gefeiert. Zum Volksfest mit Rummel wird vom 20. bis 29. März eingeladen.

Thüringer Bachwochensind zu Gast in Eisenach

Im Rahmen der Thüringer Bachwochen führen der Bachchor Eisenach und das Neue Leipziger Barockensemble am 5. April um 17 Uhr in der Georgenkirche die Johannes-Passion unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner auf. Weitere Veranstaltungen sind der Kantaten-Gottesdienst mit Händels „Messias“, zweiter Teil, am 10. April um 10 Uhr und ein Konzert zur Passion mit dem „Collegium & Collegium vocale 1704“ am gleichen Tag um 15 Uhr in der Georgenkirche.

Thüringen Philharmonieund Beethoven-Stummfilm

Eine Uraufführung ist am 4. April um 19.30 Uhr im Landestheater Eisenach zu erleben. 1927 ist ein Stummfilm mit wichtigen Stationen aus dem Leben von Ludwig van Beethoven gedreht worden. Eine aktualisierte Fassung wird gezeigt. Dazu spielt die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Ausschnitte aus den wichtigsten Werken von Beethoven. Es handelt sich um eine Koproduktion des Orchesters mit den Fernsehsendern Arte und ZDF.

Jacken-Festivalin Treffurt

Das Jacken-Festival in Treffurt steigt vom 19. bis 21. Juni. Der Rocker-Nachwuchs gibt dort ebenso seine Visitenkarte ab, wie etablierte Bands.

Schultheatertage amLandestheater

Die Schultheatertage am Landestheater Eisenach stehen unter dem Motto „Durm und Strang“ in Anlehnung an „Sturm und Drang“. Sie finden vom 7. bis 9. Juli statt. Anmeldungen sind per E-Mail an kuester@landestheater-eisenach möglich. Die Teilnehmer zeigen ihre Stücke und vertiefen in Workshops ihr Können.

Kinderkulturnachttaucht ins Wasser ein

Zum Abschluss der Kinderkulturnacht findet in jedem Jahr ein großes Feuerwerk statt. Foto: Norman Meißner

Zur Kinderkulturnacht, kurz Kikuna, am 11. Juli ab 18 Uhr können Kinder, Eltern und Großeltern in der Eisenacher Innenstadt wieder viel erleben. Sie tauchen diesmal ein in die Welt des Wassers. Ob der Marktbrunnen zum Fischteich wird? Auf alle Fälle wird der Karpfen das Logo der Kikuna 2020.

Sommertheater im Hofdes Stadtschlosses

Das Theater am Markt inszeniert „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Thomas Brussig. Micha und seine Clique lieben die Stones und Jimi Hendrix, sie feiern Partys und veraschen Grenzer wie westliche Mauertouristen, die hinter dem Betonwall das Elend des Ostens sehen wollen. Die Vorstellungen sind vom 8. bis 19. Juli im Innenhof des Eisenacher Stadtschlosses zu erleben.

Jethro Tull spielenauf der Creuzburg

„Locomotive Breath“ machte Jethro Tull mit dem Bandleader Ian Anderson weltberühmt. Die Rockband, deren Markenzeichen das Spiel mit der Querflöte ist, gastiert am 7. August um 20 Uhr bei einem Open-Air-Konzert auf der Creuzburg.

Martina Gedeck liestauf der Wartburg

Martina Gedeck liest am 15. August auf der Wartburg im Rahmen des MDR-Musiksommers. Foto: dpa-Bildfunk

Eine musikalische Lesung mit der Schauspielerin Martina Gedeck und dem Schumann-Streichquartett ist einer der Höhepunkte des MDR-Musiksommers auf der Wartburg am 15. August um 19.30 Uhr. Es geht um das Dreiecksverhältnis von Johannes Brahms, Clara und Robert Schumann.

Sinfonisches Wochenendeund Kompositionspreis

Das letzte Augustwochenende sollten sich Klassikfans vormerken. Vom 27. bis 30. August findet in der Eisenacher Wandelhalle zum zweiten Mal das Sinfonische Wochenende statt. In dem Zusammenhang schreibt die Stadt wieder einen Internationalen Kompositionspreises für Orchester aus. Das Preisträgerwerk wird an dem Wochenende uraufgeführt.

Bachfest als Höhepunktim Herbst

Das Bachfest steht unter dem Motto „Nicht Bach, Meer sollte er heißen“ und widmet sich dem 270. Todestag von Johann Sebastian Bach sowie dem 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Es findet vom 28. Oktober bis 1. November in Eisenach statt.

Achava-Festspielemachen Station

Zum Achava-Festival2019 spielte in Eisenach die Gruppe "Friling". Foto: Peter Rossbach

Nach der großen Resonanz des Achava-Festivals im Vorjahr beteiligt sich Eisenach erneut an den christlich-jüdische Begegnungstagen. Vom 10. bis 20. September finden Konzerte, Lesungen, Gottesdienste und Gesprächsrunden statt.

Party-Stimmung imThüringer Hof

Die Party No. 5 steigt am 14. November im Hotel „Thüringer Hof“. „Wir machen weiter“, entkräftet Veranstalter Arne Setzepfandt in Eisenach kursierende Gerüchte über ein Aus der beliebten Veranstaltung.