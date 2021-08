Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Eisenach

Eisenach Bei einer Auseinandersetzung in Eisenach ist einer der Beteiligten verletzt worden. Aufgrund eines Videos soll es zu dem Streit gekommen sein.

Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr ist es im Bereich des Palmentals in Eisenach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 40 bis 43 Jahren gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Auslöser ein im Internet veröffentlichtes Video, wo einer der Männer seinen Hund in die Hörsel geworfen haben soll.

Zwischen den drei Beteiligten kam es zu Körperverletzungs- und Bedrohungshandlungen. Der Hundebesitzer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

