Kohl statt Thälmann: Vorschlag für Eisenacher Straße platzt in Fusionsverhandlungen

Das könnte einen guten Streit geben. Bad Liebensteins Bürgermeister Michael Brodführer, zugleich CDU-Kreisvorsitzender, will gern, dass die Straße vor der neuen Dienststelle des Landratsamtes in Eisenach nicht mehr Ernst-Thälmann-Straße heißt. Sein Vorschlag: Sie soll Helmut-Kohl-Straße heißen. Entscheiden kann das nur der Stadtrat.

Der aktuelle Vorstoß des CDU-Kreisvorsitzenden Michael Brodführer (CDU) hat das Zeug, zum populistisch diskutierten Dauerbrenner mitten in den Fusionsverhandlungen und -abstimmungen zwischen Stadt Eisenach und Wartburgkreis zu werden. Der Bad Liebensteiner Bürgermeister regt an, den Straßenabschnitt, in dem sich die neue Dienststelle des Landratsamtes in Eisenach befinden wird, mit einem eigenen Straßennamen zu versehen. Das an sich ist Diskussionsstoff genug. Der neue Dienstsitz käme in zwei Gebäude der Ernst-Thälmann-Straße 72-74.