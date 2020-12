Kolummne: Coronales Weihnachtsnovum

Coronales Weihnachtsnovum von Susanne Krauß

Oh je, denkt Mama ganz erschrocken,

jetzt fehlen auch noch Papas Socken unter uns‘rem Lichterbaum.

Zu spät – der Laden, der ist dicht,

die Socken kommen diesmal nicht,

für Papa platzt ein Weihnachtstraum!

Mehr Manko noch drückt aufs Gewissen,

wie schmerzlich wird es Max vermissen, das Schleich-Tier Nummer hundertzehn!

Viel lauter noch wird Elli weinen:

den pinken Rock wollt‘ sie, sonst keinen,

na dann: Fest futsch… schon abzuseh‘n.

Auch Opa Karl wird echt dumm gucken,

seit Jahren tut er’s eisern schlucken, das stets geschenkte „Doppelherz“.

Und Oma kriegt kein‘ Wärmeschuh,

der Media-Markt ist leider zu,

mit ganz viel Pech noch bis zum März.

Doch einfach anders mal fixiert,

hat der Shut down gut austariert, was uns den Weihnachtsnerv so raubt

Last-minute-Mist ist nicht mehr drin,

statt Einkaufshatz und Krempel-Spleen –

Besinnlichkeit… das ist erlaubt!

Spaziergehen durch den Wald,

egal, ob‘s nieselt, ob‘s ganz kalt und gar verschneit in Glitzerpracht!

Daheim ein Punsch bei Kerzenschein,

auch Weihnachtsmärchen dürfen sein

und Bachs Kantate in Heil’ger Nacht.

Das war eine schöne Bescherung in diesem Jahr. Und das ist ganz ehrlich gemeint. Ich habe die überfüllten Märkte und Straßen, die vollen Einkaufstüten in den Händen genervter Menschen, die Spielzeugläden, in denen alles und nichts gekauft wird, in diesem Jahr nicht vermisst. Das coronale Weihnachtsnovum besteht in diesem Jahr für mich mit Abstand zu den vorangegangenen Jahren in Zeit für Gespräche mit Freunden, Sympathie und Gedanken an andere.

Die Eisenacherinnen Carolinde Müller-Wolf sowie Stefanie und Susanne Krauß schreiben eine wöchentliche Zeitungskolumne, angelehnt an ihren Blog „Die Zauberer von Ost“.