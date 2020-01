Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommunalaufsicht stellt Krauthausen Bedingung

Auf die Antwort der Kommunalaufsicht zum verbrieften finanziellen Segen für Bürger des Ortes hatte die Gemeinde Krauthausen mit Spannung gewartet. Nun liegt sie vor. Die Kommunalaufsicht hat gegen das Vorhaben, die Bürger beim Erwerb von Bauland im Ort und bei den Kindergartenkosten finanziell zu unterstützen, grundsätzlich nichts einzuwenden, sagt Bürgermeister Frank Moehnke. Jedoch sei die Gemeinde angehalten, die Subventionierung nach dem Einkommen der Kaufinteressenten zu staffeln. „Darüber muss sich der Gemeinderat also noch Gedanken machen.“

Alles was über 100 Euro pro Quadratmeter hinausgeht, will die Kommune zahlen. Bedingung: Bei einem Bauherrenpaar muss einer seinen Lebensmittelpunkt mindestens seit zehn Jahren in Krauthausen haben. Mindestens zehn Jahre muss das Haus zudem in Eigennutzung bleiben. Weil die Erschließung des neuen Baugebietes im Ort so teuer ist, hatte die Gemeinde diesen Plan entworfen.

Auch an den Kitabeiträgen will sich die Kommune für Krauthäuser beteiligen. Zum einen will sie für Kinder von zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt 60 Prozent der Betreuungskosten übernehmen. Zum anderen sollen die Verpflegungskosten mit einem Euro pro Tag bezuschusst werden.