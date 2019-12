Eisenach. Die geplante Übertragung der individuellen Schülerbeförderung in der Stadt Eisenach an das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil löst im Stadtrat eine heftige Debatte aus.

Kommunaler Busbetrieb büßt Vertrauen ein

„Mein Vertrauenskapital gegenüber Herrn Schauerte ist am Nullpunkt angelangt.“ Dieser Satz des SPD-Fraktionsvorsitzenden Michael Klostermann machte seine Meinung vom Geschäftsführer des kommunalen Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) in der Stadtratssitzung am Dienstag deutlich. Die Wortmeldung war Teil der vom nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil geholten Debatte um die von der Verwaltung angestrebte Übertragung der individuellen Schülerbeförderung an die VUW. Für 88 Schüler mit besonderen Bedingungen aus dem Stadtgebiet wird der Schülerverkehr bisher mit Taxen organisiert. Hinzu kommt der Busbedarf von Schulen bei verschiedenen Anlässen.

Aus Sicht der Kritiker des Vorhabens der Verwaltung könne man diese Aufgabe nicht einfach über den kleinen Dienstweg der VUW übertragen, sondern müsse sie öffentlich ausschreiben. Nach Aussage von Jurist und Ratsmitglied Rene Kliebisch (CDU) übersteige das Auftragsvolumen den Schwellenwert von 209.000 Euro und sei demnach ausschreibungspflichtig. Gisela Rexrodt (parteilos für die FDP) ging sogar noch einen Schritt weiter. Für sie ist die Beschlussvorlage „rechtswidrig“. Diesen Vorwurf wies Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) auf das Schärfste zurück. Nicht nur bei Klostermann hat die VUW mit Blick auf die Kritiken am Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den vergangenen Monaten Vertrauen in die Leistungsfähigkeit eingebüßt. Das wurde in der Sitzung deutlich. Die Rathausspitze hingegen meint: „Die können das.“ Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) erklärte das Ansinnen der Verwaltung vor allem damit, dass man die Abläufe in der Verwaltung in der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis synchronisieren wolle. Im Kreis wird diese Beförderungsaufgabe bereits von kommunaler Hand geleistet. Das wiederum nennen die privaten Busunternehmen rechtswidrig. Hinter den Kulissen prüfen Juristen den Sachverhalt. Einstimmig wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung auf Antrag der NPD zur weiteren Beratung in den Fachausschuss verwiesen. Eine namentliche Abstimmung, wie sie Gisela Rexrodt für den Fall der Fälle beantragt hatte, wurde somit hinfällig. Die Differenzen zwischen ihr und OB Wolf hatten deutlich gereizte Züge.