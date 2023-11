Konjunktur für Statistiker und Klimaforscher

Wetterfrosch Eberhard Dachsel hat noch keine Prognose für den Winter.

Einen genauen Zeitpunkt für den Beginn der nächsten Jahreszeit, dem Winter können nur die Meteorologen und die Kalendermacher vorhersagen. Für die Wetterfrösche beginnt er genau am 1. Dezember. Sie geben sich aus statistischen Gründen nicht mit halben Sachen (halben Monaten) ab, damit sich ihre vielen gemessenen Werte leichter berechnen lassen.

Im Kalender steht der 22. Dezember als Beginn des Winters. Dieses Datum richtet sich nach dem Stand der Sonne. Deshalb ist sein zweiter Name astronomischer Winterbeginn. Wann aber der wirkliche Winter mit Frost und Schnee Einzug hält, bestimmt allein die Natur selbst. Und wie genau der Verlauf der kommenden Jahreszeit wird – ob mild und regnerisch oder frostig und schneereich – da halten sich die Spezialisten für die Wettervorhersage noch dezent zurück.

Derzeit haben die Statistiker und Klimaforscher Hochkonjunktur. Sie schließen aus vorhandenen Wetter- und Klimadaten auf den möglichen Verlauf des Winters 2023/2024.

Für Eisenach gilt als sogenannter langjähriger mittlerer Winterverlauf: An 53 Tagen fällt das Thermometer in den drei Wintermonaten unter den Gefrierpunkt (Frosttage). Davon hält an 23 Tagen auch tagsüber der Frost an (Eistage). An insgesamt 51 Tagen fällt Niederschlag, 24 Mal in Form von Schnee. Dieser bildet an 27 Tagen eine geschlossene Schneedecke. Den bisher strengsten Winter erlebte Eisenach 1995/96 mit 79 Frost- und davon 52 Eistagen. Der mildeste Winter der letzten fünf Jahrzehnte war der von 2006/07 mit nur 13 Frost- und davon drei Eistagen.