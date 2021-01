Konstante Corona-Situation in Wartburgregion

Eisenach In den 24 Stunden zuvor wurde danach keine Neuinfektion in der Region registriert.

Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) mit Stand 17. Januar, 0 Uhr, sind die Corona-Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) sowohl in der Stadt Eisenach als auch im Wartburgkreis nahezu konstant geblieben. Corona-Blog: Erst jedes dritte Gesundheitsamt mit neuer Software - 18 Todesfälle am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

In den 24 Stunden zuvor wurde danach keine Neuinfektion in der Region registriert. In der Stadt Eisenach gab es in den vergangenen sieben Tagen72 Neuinfektionen, damit liegt der Inzidenzwert bei 170,4, und im Wartburgkreis kamen 205 Fälle hinzu, das ergibt einen Wert von 172,3.

