Kontrolle eskaliert: Polizist leicht verletzt - Kosmetik- und Zigarettendieb im Marktkauf gestellt

Kosmetik- und Zigarettendieb im Marktkauf gestellt

Am Samstag gegen 3 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchalarm im Einkaufszentrum Marktkauf in Eisenach informiert. Als die Beamten wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, sahen sie, wie ein Mann aus einem Notausgang kam. Als er die Beamten bemerkte, flüchtete er sofort.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann gestellt werden. Er führte Rucksäcke mit Zigaretten und Kosmetika mit sich, die später eindeutig dem Marktkauf zugeordnet werden konnten. Bei dem Täter handelte es sich um einen 31-jährigen Eisenacher.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlung auf und sicherte Spuren. Der Täter verletzte sich bei der Flucht leicht. Er stand auch offensichtlich unter Drogeneinfluss. Er wurde festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Täter hatte Waren im Gesamtwert von 1.800 Euro gestohlen. Bei dem Einbruch verursachte er einen Schaden von etwa 5.000 Euro.

Alkoholkontrolle eskaliert: Polizist leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr wurde ein 58-jähriger Pkw-Fahrer in Eisenach kontrolliert. Die Beamten bemerkten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung. Ein Alkoholtest ergab 0,87 Promille. Aus diesem Grunde sollte bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Inzwischen traf ein 52-jähriger Freund des Fahrers an der Kontrollstelle ein. Er beleidigte die Beamten und versuchte seinen Freund aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien. Da er sich nicht durch die Beamten beruhigen ließ und weiterhin versuchte, seinen Freund zu befreien und die Maßnahme der Polizei erheblich störte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Beide leisten erheblichen Widerstand und der Fahrer des Pkw und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der andere Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Die Männer müssen sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Fahren unter Einfluss von Alkohol verantworten.