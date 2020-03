Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontrolle und Trost

Wenn es nicht so beängstigend und gespenstisch wäre, wäre es vielleicht faszinierend zu erleben, wie eine Gesellschaft, eine Region, eine Stadt sich selbst runterfahren, das gesellschaftliche Leben reduzieren. So aber sind die Folgen zu hart und weitreichend, greifen in das Leben eines jeden von uns ein.

Die vielen Witze im Internet, die bis Donnerstag vollen Friseurstühle und die an mancher Stelle bis heute leeren Klopapier-Regale sind da (ich versuche mich als Hobby-Psychologe) wohl eher Übersprungshandlungen, der Versuch irgendwie mit einer Situation umzugehen, die so noch nie jemand von uns erlebt hat. Aber Corona macht Angst, es ist kein Spiel und nicht lustig. Die vollen Tische im Eiscafé, das enge Aufrücken in der Schlange an der Supermarkt-Kasse und einiges mehr sprechen auch gegen die These vom „Menschen als vernunftgeleitetem Wesen“. Das muss ein Ende haben. Gut, dass aus Empfehlungen nun Regeln werden. Und genauso gut, dass es neben den technischen Vorgaben jetzt Kontrollen, aber auch tröstende Worte gibt. Beides braucht es. Es gibt schon viele gute Beispiele für Menschen, die anderen nun helfen wollen. Das braucht es umso mehr. Wir müssen jetzt Abstand und zusammenhalten. Bleiben Sie gesund.