Zu einem Ballettabend wird am 9. Oktober ins Landestheater Eisenach eingeladen.

Konzert, Ballett und Schauspiel-Matinee in Eisenach

Eisenach. Im Landestheater Eisenach ist das erste Sinfoniekonzert der Saison zu erleben. Weiter geht es mit einem Ballettabend und einer Schauspiel-Matinee.

Ein vielfältiges Programm wird von Freitag bis Sonntag am Landestheater Eisenach geboten. Am 8. Oktober, 19.30 Uhr, findet das erste Sinfoniekonzert der Saison statt. Die Philharmonie Gotha-Eisenach spielt mit dem aktuellen Artist in Residence, dem Mandolinisten Avi Avital, Werke von Avner Dorman und Johannes Brahms. Chefdirigent Markus Huber dirigiert das Orchester.

Einen Tag später, am 9. Oktober, 19.30 Uhr, feiert die erste Ballettproduktion Premiere. Beim Galaabend „Highligths“ werden Höhepunkte aus der Arbeit des Ballettensembles vorgestellt. Einige Choreografien entstanden schon vor längerer Zeit, werden aber dem Publikum möglicherweise neu erscheinen. Vielleicht wecken sie aber auch Erinnerungen an vergangene Theatererlebnisse.

Weiter geht es mit einer Matinee am Sonntag, 10. Oktober, 11 Uhr. Das Theater Rudolstadt gibt eine Kostprobe von seinem Kammerspiel „Furor“, das dann am 21. Oktober am Landestheater Eisenach Premiere hat. Dem Autoren-Duo Lutz Hübner und Sarah Nemitz ist ein provozierendes Stück über Demokratieverdrossenheit, Radikalisierung und Meinungsmache gelungen. Neben Gesprächen mit Judith Zieprig und Jochen Ganser wird es eine Lesung aus dem Kammerspiel geben. Zu der Matinee gilt freier Eintritt.

Tickets für das Sinfoniekonzert und den Ballettabend gibt es unter Telefon: 03691/ 256 219 oder per E-Mail an: kasse@landestheater-eisenach.de.