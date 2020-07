Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert für Gesang und Orgel in Eisenach

Am Freitag, 17. Juli, findet um 19.30 Uhr in der Georgenkirche Eisenach ein Konzert für Gesang und Orgel statt. Dieses Konzert ist der Ersatz für ein Konzert des MDR-Musiksommers, was coronabedingt ausfallen muss. „Mit diesem Konzert begrüßen wir außerdem die Teilnehmer der Radtour „Bach by Bike“ des gleichnamigen Reiseunternehmens“, erläutert der Eisenacher Kantor der Georgenkirche Christian Stötzner. Aber natürlich ist das Konzert öffentlich und für jedermann zugänglich.

Die Mitwirkenden im Konzert sind Anna-Luise Oppelt (Alt) und Christian Stötzner (Orgel). Im Konzert erklingen Werke von Jean Langlais und Johann Sebastian Bach.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ende wird um eine Spende gebeten.