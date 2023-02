Konzert im Jazzclub Eisenach: Halb Jazz, halb Elektronik

Eisenach. Bassist Manfred Bründl gastiert am 25. Februar 2023 in der Alten Mälzerei.

Eine jazzig-elektronische Klangreise kündigt der Jazzclub Eisenach für das Konzert am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, in der Kulturfabrik alte Mälzerei an. Es gastieren Manfred Bründl (Bass), Werner Neumann (Gitarre) und Tom Friedrich (Schlagzeug) – die Formation nennt sich Double Image.

In der Ankündigung heißt es: Bründl kultiviere eine Symbiose aus Jazz-Elementen und elektronischer Musik und schaffe dazu sanfte, harmonisch komplexe Kompositionen. Alles stehe im Zeichen der Kreativität des Augenblicks. Der Bassist vereine Gegensätze zu einem einzigartigen Mix und nehme die Zuhörer mit auf eine musikalische Entdeckungsreise.

Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, Eintritt 20 Euro (5 Euro bis 25 Jahre)