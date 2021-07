Konzert in Bachs Taufkirche in Eisenach

Eisenach. Die Mitteldeutsche Barock-Compagney gastiert am 1. August in Bachs Taufkirche, in der Eisenacher Georgenkirche.

Die Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney wird am Sonntag, 1. August, um 16 Uhr mit einem Konzert in der Georgenkirche eröffnet. Es erklingen in Bachs Taufkirche Werke von Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Giuseppe Sammartini und Georg Friedrich Händel. Es musizieren Frederike Rechter und Katrin Plümer-Legge (Flöte) und Monica Ripamonti (Cembalo). Karten für 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, sind unter: www.mibacom.de, ab 15.30 Uhr vor Ort erhältlich.