Konzert in der Kaffeemühle

„Landslide“ gastiert mit einer Folkrock-Night am Freitag, 17. Dezember, im Cafe „Kaffeemühle“ in Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Folkrock mit „Landslide“ am Freitag.

Das Trio „Landslide“ gastiert mit einer Folkrock-Night am Freitag, 17. Dezember, im Cafe „Kaffeemühle“ in Wutha-Farnroda. Während Annika und Diethard (Saddlebag) mit Gesang, Ukulele und Gitarre dem Country-Folk-Soul die Treue halten, wirft Chris Rasch (Mr. Radio) Gesang, Gitarre und Mandoline, seine langjährige Erfahrung in diese musikalische Waagschale. Dreistimmiger Satzgesang und Multiinstrumentalisten – dafür steht „Landslide“. So entstehen raffiniert arrangierte Stücke der oben genannten Genres - fern ab vom Mainstream, jedoch leicht zu erkennen, sagt der Veranstalter.

Los geht das Konzert mit „Landslide“ am Freitag 17. Dezember, um 19.30 Uhr.

Reservierungen sind telefonisch unter: 036921-269948 möglich oder auch direkt im Cafe „Kaffeemühle“ in Wutha-Farnroda.