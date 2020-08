Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert mit jiddischer Musik in der Wandelhalle

Der Yiddish Summer Weimar kommt zum zweiten Mal in diesem Sommer mit dem Trio Lebedik in die Eisenacher Wandelhalle: Am Donnerstag, 6. August, begeben sich um 20 Uhr die lettische Sängerin Sasha Lurje, der Violinist Craig Judelman und die Akkordeonistin Sanne Möricke auf eine Reise, die in Osteuropa beginnt und in den USA endet.

Das Programm „Yiddish Songways“ folgt der Migrationsbewegung vieler osteuropäischer Juden in Richtung des amerikanischen Kontinents zu Beginn des 20. Jahrhunderts – und den jiddischen Lieder, die mit diesen in die neue Welt wanderten. Sängerin Sasha Lurje präsentiert intime Volkslieder bis hin zu ausgefeilten Theater- und Kunstliedern. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Anmeldung obligatorisch unter: www.yiddishsummer.eu/eisenach