Konzert Südtiroler Heimatsterne in Eisenach ist verschoben

Die Veranstaltung Südtiroler Heimatsterne, die am 14. März im Eisenacher Bürgerhaus stattfinden sollte, wird wegen des Coronavirus verschoben. Da Südtirol ein Krisengebiet ist und die Stars des Abends – Oswald Sattler und das Kastelruther Männerquartett – in Kastelruth in Südtirol zu Hause sind, muss die Veranstaltung verschoben werden. Das Konzert wird stattdessen am 25. Oktober stattfinden. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. r

Rückfragen sind möglich bei Veranstalter artmedia-management & more GmbH unter Mail: office@artmedia-net.de oder unter der Hotline 07009 9887777.