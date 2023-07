Konzert und Sandmalkunst in Ruhla

Ruhla. Der Thüringer Orgelsommer mit einer Doppelveranstaltung. Was hat Sandmalkunst mit Orgelmusik zu tun? Diese Frage wird beantwortet.

Musikliebhaber können sich am Samstag, 22. Juli, auf einen Orgelabend in Ruhla mit zwei Veranstaltungen im Rahmen des Thüringer Orgelsommers freuen.

Der Abend beginnt 18 Uhr in der Kirche St. Concordia. Mit einem Konzert, das den Titel „Friedenslichter“ trägt und bei dem unter anderem Musik von Reger und Rheinberger erklingt, möchten sich der Jenaer Organist Dietrich Modersohn und die Violinistin Hanna Mokanu für Frieden in der Ukraine einsetzen. Mokanu, die in Kiew (Ukraine) geboren wurde, kam aufgrund des Krieges nach Deutschland und tritt hier aktiv mit Projekten ukrainischer Musik in Ensembles auf.

Anne Löpers Sandmalkunst wird auf eine Leinwand projiziert, während improvisierte Orgelmusik erklingt. Foto: Corwin von Kuhwede / Thüringer Orgelsommer e.V.

Um 20 Uhr präsentieren dann die Sandmalerin Anne Löper und der junge Organist Jakob Dietz in der Kulturkirche St. Trinitatis die spannende Kombination aus Sandmalkunst und Orgelimprovisation. Dabei wird Anne Löper in Echtzeit vor dem Publikum kunstvoll-feinsinnige aus dem Sand Bildgeschichten entstehen lassen, die live auf eine Leinwand projiziert und somit von allen Konzertbesuchern bestaunt werden können.

Karten für je 12 Euro oder als Kombiticket Ruhla für 20 Euro im Vorverkauf: www.ticketshop-thueringen.de, telefonisch unter: 0361/ 227 52 27